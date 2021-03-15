Президент «Ростова» — о судействе: впечатление, что нас обокрали. Хочется всё бросить

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал работу бригады арбитров в матче 22-го тура с «Химками» (0:1).

«Это безобразие! Что-то много ошибок за последние два сезона, которые влияют на результат не в нашу пользу. Так нельзя. Ребята тренируются, работают, стараются, хотят радовать болельщиков, дарить им праздник. Если потом какие-то люди, допускающие ошибки (или делающие что-то другое), просто берут и убивают «Ростов», то зачем всё это нужно? После таких матчей руки опускаются. Такое впечатление, что тебя обокрали — хочется всё бросить. Меня сдерживают только наши дети из академии, их родители, футболисты и тренерский штаб, которые в нас поверили.



Понятно, что всё забудется, а результат останется. Мы тратим свои силы, энергию, время и деньги. Хотим построить стабильный клуб, хорошую, симпатичную команду. Для чего всё это нужно? О каком развитии российского футбола мы говорим? После таких игр — полное опустошение. Ладно бы уступили по делу, плохо играли, сами виноваты — вопросов нет. Но когда ошибки каких-то людей систематически влияют на результат, то о каком спортивном принципе может идти речь?



Зачем нам такой VAR, за который мы — клубы — платим, чтобы он нас же и прибивал? Значит, не станем больше платить, пока не появятся квалифицированные и объективные специалисты. Значит, пусть руководство российского футбола принимает какие-то меры, что-то решает. Чтобы не закончилось всё только тем, что бригаде арбитров дадут дисквалификацию на пару встреч в лучшем случае — и всё.



У нас в чемпионате слишком много скандалов. Коррупция? Много разговоров вокруг этой темы, но, чтобы говорить о ней, нужны факты. То, что это некомпетентность, — факт. Видим и понимаем ситуацию в российском футболе изнутри — и уверены, что в ближайшем будущем всё должно кардинально поменяться в лучшую сторону. В этом заинтересованы все», — цитирует Арутюнянца «Спорт-экспресс».