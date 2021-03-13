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Арбитр Федотов: «Ростов» вчера просто убили

Арбитр Федотов: «Ростов» вчера просто убили
Футбол / РПЛ 0

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Ростов» (1:0).

«Пенальти в ворота «Ростова» назначен неправильно. Мирзов, пытаясь ударить по воротам, увидел ногу защитника «Ростова», и сам об неё ударил свою ногу, после чего упал. Именно Мирзов – инициатор контакта. Следовало продолжить игру.

На 74-й минуте следовало назначить 11-метровый удар в ворота «Химок» – Полоз играл в мяч, а защитник хозяев попал ему ногой по голеностопу. Лапочкин продолжил игру, а VAR, где свой первый матч работал Сиденков, не вмешался.

«Ростов» вчера просто убили – были три ключевые ошибки судей, повлиявшие на результат», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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