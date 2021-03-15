В сборную Испании вызваны четыре новичка. Вратарь «Брайтона» сменил в заявке Кепу

Сборная Испании объявила в официальном «твиттере» заявку на стартовые матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2022.
Так, в список из 24 футболистов попали четыре дебютанта: полузащитник «Барселоны» Педри, нападающий «Эйбара» Брайан Хиль, защитник «Спортинга» Педро Порро и вратарь «Брайтона» Роберт Санчес. Примечательно, что голкипер «чаек» сменил в заявке национальной команды Испании Кепу Аррисабалагу из «Челси».
Вратари: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Роберт Санчес («Брайтон»), Унаи Симон («Атлетик» Бильбао);
Защитники: Педро Порро («Спортинг»), Эрик Гарсия («Манчестер Сити»), Серхио Рамос («Реал»), Диего Льоренте («Лидс Юнайтед»), Иньиго Мартинес («Атлетик» Бильбао), Жорди Альба («Барселона»), Хосе Луис Гайя («Валенсия»).
Полузащитники: Серхио Бускетс («Барселона»), Родри («Манчестер Сити»), Тьяго Алькантара («Ливерпуль»), Педри («Барселона»), Маркос Льоренте («Атлетико»), Серхио Каналес («Бетис»), Коке («Атлетико»), Фабиан Руис («Наполи»);
Нападающие: Херард Морено («Вильярреал»), Ферран Торрес («Манчестер Сити»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Альваро Мората («Ювентус»), Бриан Хиль («Эйбар»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»).
Напомним, в отборе на ЧМ-2022 сборной Испании предстоит сыграть матчи с Грецией, Грузией и Косово.
- 15 марта 2021
-
18:26
-
18:17
-
18:03
-
18:00
-
18:00
-
18:00
-
17:45
-
17:41
-
17:32
-
17:31
-
17:30
-
17:22
-
17:15
-
17:02
-
17:00
-
16:50
-
16:40
-
16:36
-
16:35
-
16:30
-
16:24
-
16:03
-
15:36
-
15:33
-
15:27
-
15:15
-
15:00
-
14:55
-
14:54
-
14:38
-
14:32
-
14:28
-
14:20
-
14:18
-
14:13