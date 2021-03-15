Орлов — о допинговом скандале: будет смешно наказывать весь российский футбол

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о возможном нарушении антидопинговых правил тремя российскими футболистами.

«Нам грозит дисквалификация Обухова, вот и всё. Весь футбол смешно наказывать. Ну, попались ребята, два футболиста и одна футболистка. Кто-то вот так им сделал. Что-то в голове у них есть? Допинг футболу не нужен. Когда-то Титов принимал бромантан, и он попался. У Ерёменко был кокаин – это другое совсем. Шалимов в Италии в своё время тоже был дисквалифицирован за кокаин. Ну вот бес попутал.

Надо наказывать индивидуально спортсмена, тренера и врача. Такой системы нет, чтобы врача наказывали. Сколько у нас допингёров в лыжах, биатлоне и где угодно попадаются? А чтобы публично наказали врача, я такого не вижу. Без врача же невозможно этим заниматься. И тренеров, конечно, которые непосредственно дают это спортсмену. Надо забыть об этой психологии – «Да все принимают!». Ребята, не надо так, неправда это, обойдёмся без этого», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».