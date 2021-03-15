Орлов — о допинговом скандале: будет смешно наказывать весь российский футбол

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о возможном нарушении антидопинговых правил тремя российскими футболистами.
«Нам грозит дисквалификация Обухова, вот и всё. Весь футбол смешно наказывать. Ну, попались ребята, два футболиста и одна футболистка. Кто-то вот так им сделал. Что-то в голове у них есть? Допинг футболу не нужен. Когда-то Титов принимал бромантан, и он попался. У Ерёменко был кокаин – это другое совсем. Шалимов в Италии в своё время тоже был дисквалифицирован за кокаин. Ну вот бес попутал.
Надо наказывать индивидуально спортсмена, тренера и врача. Такой системы нет, чтобы врача наказывали. Сколько у нас допингёров в лыжах, биатлоне и где угодно попадаются? А чтобы публично наказали врача, я такого не вижу. Без врача же невозможно этим заниматься. И тренеров, конечно, которые непосредственно дают это спортсмену. Надо забыть об этой психологии – «Да все принимают!». Ребята, не надо так, неправда это, обойдёмся без этого», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
- 15 марта 2021
-
20:03
-
19:52
-
19:36
-
19:30
-
19:22
-
19:15
-
19:07
-
19:00
-
18:52
-
18:43
-
18:26
-
18:17
-
18:03
-
18:00
-
18:00
-
18:00
-
17:45
-
17:41
-
17:32
-
17:31
-
17:30
-
17:22
-
17:15
-
17:02
-
17:00
-
16:50
-
16:40
-
16:36
-
16:35
-
16:30
-
16:24
-
16:03
-
15:36
-
15:33
-
15:27