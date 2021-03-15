Зидан: Азар не в лучшем состоянии. Больше мне сказать нечего

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал состояние нападающего Эдена Азара.
«Он не в лучшем состоянии, больше мне сказать нечего. Не могу этого вам объяснить. Надеюсь, ничего серьёзного», — приводит слова Зидана пресс-служба УЕФА.
В «Реале» сообщали, что бельгиец повредил поясничную мышцу. Клуб не называет сроков восстановления.
Завтра, 16 марта, «Реал» проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой». Встреча состоится в Мадриде (Испания). Начало матча — в 23:00 мск. Первая встреча завершилась победой мадридской команды со счётом 1:0.
Напомним, медики «Реала» прогнозировали, что к началу весны Азару удастся присоединиться в тренировочном процессе к общей группе «сливочных» хотя бы частично. В сезоне-2020/2021 Азар провёл за «Реал» 9 матчей в чемпионате Испании, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 50 млн.
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