Нигматуллин: со статусом Гильерме сидеть на скамейке в сборной — неподходящее занятие

Экс-голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался по поводу непопадания Маринато Гильерме в заявку сборной России на отборочные матчи к чемпионату мира — 2022.
«Такие моменты бывают в карьере любого футболиста, когда ты в игровых качествах перестаешь устраивать руководство сборной. Поэтому теряешь место в основной обойме. Это нормальная ротация. К тому же конкуренты не спят. Дюпин своей яркой игрой давно заслужил внимание тренеров. Уверен, что за ним давно наблюдали. Сейчас подходящее время лично познакомиться. Плюс Дюпин моложе.
Гильерме с его статусом опытного вратаря сидеть на скамейке запасных — не совсем подходящее занятие. Сейчас он уверенно играет вместе с «Локомотивом». Думаю, что у него еще есть шансы вернуться в сборную России. Чего я ему и желаю. Но конкуренция в сборной серьезная», — приводит слова Нигматуллина «Спорт день за днём».
- 15 марта 2021
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