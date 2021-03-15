Малафеев: во вратарской линии сборной России нет явного лидера

Бывший голкипер санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил вратарскую линию сборной России.
«Отсутствие вратарей «Зенита» в составе сборной можно объяснить тем, что никто из них не имеет постоянного «первого» номера в клубе. И то один играет, то второй. В сборную все-таки вызывается тот, кто постоянно проводит матчи за свою команду.
Дюпин уже давно рвется в обойму национальной сборной России и появление его для меня не удивительно. Он провел много хороших матчей и заслужил это. Отчасти удивило отсутствие Гильерме, возможно, мы чего-то не знаем. Вратарская линия на данный момент без явного лидера. Все голкиперы хорошего уровня. Хорошо, что будет конкурентность. Однако отсутствие лидера среди вратарей может внести некую нервозность», — приводит слова Малафеева «Спорт день за днём».
- 15 марта 2021
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