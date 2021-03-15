Юрий Дюпин: узнал о вызове в сборную России от журналистов

Голкипер казанского «Рубина» Юрий Дюпин поделился впечатлениями от вызова в сборную России на стартовые матчи отборочного этапа на чемпионат мира — 2022 и рассказал, как узнал о попадании в состав национальной команды.

«Я сидел после тренировки, восстанавливался, лазил в интернете, и мне поступил звонок от корреспондента, он хотел взять интервью о вызове в сборную. Узнал вот так.

Я знал, что вхожу в расширенный список и есть такая возможность, как раз на визу документы подавал. Поэтому поверил ему на слово.

Вызвали в 32, а возможность дебютировать будет в 33, так как день рождения 17 марта. Это мечта детства. Помню Евро-96, мечтали оказаться там же, чтобы про нас журналы делали. Спустя 25 лет мечта осуществилась», — приводит слова Дюпина «Матч ТВ».

В сезоне-2020/2021 Дюпин провёл за «Рубин» 19 матчей, пропустил 22 гола и в пяти встречах сохранил ворота своей команды в неприкосновенности.