Юрий Дюпин: узнал о вызове в сборную России от журналистов

Голкипер казанского «Рубина» Юрий Дюпин поделился впечатлениями от вызова в сборную России на стартовые матчи отборочного этапа на чемпионат мира — 2022 и рассказал, как узнал о попадании в состав национальной команды.
«Я сидел после тренировки, восстанавливался, лазил в интернете, и мне поступил звонок от корреспондента, он хотел взять интервью о вызове в сборную. Узнал вот так.
Я знал, что вхожу в расширенный список и есть такая возможность, как раз на визу документы подавал. Поэтому поверил ему на слово.
Вызвали в 32, а возможность дебютировать будет в 33, так как день рождения 17 марта. Это мечта детства. Помню Евро-96, мечтали оказаться там же, чтобы про нас журналы делали. Спустя 25 лет мечта осуществилась», — приводит слова Дюпина «Матч ТВ».
В сезоне-2020/2021 Дюпин провёл за «Рубин» 19 матчей, пропустил 22 гола и в пяти встречах сохранил ворота своей команды в неприкосновенности.
- 15 марта 2021
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