«Я устал от лжи». Рыжиков рассказал об уходе из «Тамбова»

Экс-голкипер «Тамбова» Сергей Рыжиков рассказал, почему решил покинуть клуб, а также прокомментировал возможное завершение карьеры в ближайшее время.
«Почему ушёл? Всё банально и просто — устал от лжи, решил больше это не терпеть и уйти. Формально было так: я написал извещение в клуб, что временно приостанавливаю (работу) по статье 142 ТК РФ о невыплате зарплаты на протяжении двух и более месяцев. Слежу ли сейчас за «Тамбовом»? Я на связи с тренером вратарей, вроде в понедельник должны быть перечисления, но моя карточка уже «заржавела». Последнее перечисление? В конце января я получил 22 тысячи рублей за пять месяцев.
Ради чего играет «Тамбов»? Ну, ребята там неплохие собрались, и главный тренер сможет собрать из них команду, правда, к какому туру? Но я болею за них и желаю им удачи.
Завершение карьеры? Наверное, нужно сначала утрясти юридические моменты с клубом, но спустя четыре месяца уже тяжело будет вернуться к карьере футболиста. Прощальный матч? Я об этом не думал, это излишне. Я не очень их люблю. Не такая уж я и звезда. Есть ли горечь от того, что я так заканчиваю карьеру? Ну, если честно, я не думал, что «Тамбов» будет моей последней командой, но так получилось. Столкнулся с реалиями российского футбола. Самара и Тамбов мне показали, где проблемы в российском футболе. Надеюсь, я буду решать эти проблемы в будущем», — приводит слова Рыжикова «Матч ТВ».
Напомним, Сергей Рыжиков покинул «Тамбов» 9 марта 2021 года.
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