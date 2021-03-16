Адвокат жертвы Промеса: мой клиент никогда полностью не восстановится

Иегуди Мошкович, представляющий интересы двоюродного брата нападающего «Спартака» Квинси Промеса, рассказал о конфликте его подзащитного с футболистом.

«По словам моего клиента, всё произошло как гром среди ясного неба. Была вечеринка, они вместе фотографировались, а под конец веселья атмосфера изменилась, и он получил тот злополучный удар. Уже после кто-то предположил, что это произошло, потому что мой клиент много лет назад что-то украл у матери Промеса. Но это чушь. Если бы это было так, зачем бы он звал его на вечеринку?

Есть очевидцы произошедшего. Как минимум два человека видели, как Промес нанёс удар. Они уже дали свои показания полиции, которые подтверждают историю моего клиента. Также в их расследовании фигурируют и другие свидетели. Одна из них – сестра моего клиента. Промес пытался ударить моего клиента ещё раз, но она схватила его руку, в которой он держал нож. Так она сказала полиции.

Мой клиент не обращался в полицию, потому что они семья. Он очень гордится успехами Промеса, как и остальные родственники. Несмотря на то что Квинси его ударил, мой подзащитный не хотел рушить ему карьеру. Сперва я как адвокат связался с адвокатом Промеса, предложил ему урегулировать конфликт. Они отказались. Почему – мы не знаем. Потом в полицию поступило обращение от одного из свидетелей, и тогда уже началось расследование. Мой клиент только тогда начал разговаривать с полицейскими, но сам он никогда не обращался в правоохранительные органы.

Нож попал в место, где соединяется коленный сустав, то есть в коленную чашечку, и прошёл через неё. Из-за этого мой клиент не может двигать ногой, разогнуть её. Ему сделали операцию, собрали коленную чашечку, но теперь у него будет огромный шрам. Мой клиент – работающий человек, но из-за произошедшего есть большая вероятность, что он не сможет выполнять ту же работу.



Ходить он может только с чьей-то помощью. По прогнозам докторов, мой клиент никогда полностью не восстановится. Бегать вряд ли когда-либо будет. Как я уже сказал, он рабочий, среди прочего занимается укладкой полов, что предполагает стояние на коленях. Такая работа для него с большой долей вероятности будет невозможна.

Если Промеса признают виновным, у него нет вариантов избежать наказания. Остаться в России – вряд ли выход. Но из-за его трансфера в «Спартак» один из его активов был арестованы, а именно – дом в Утрехте. Мой клиент будет требовать возмещения ущерба, поэтому суд дал разрешение арестовать имущество, чтобы гарантировать выплаты. То есть Промес не может продать этот дом, пока дело не будет закрыто», — сказал Мошкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.