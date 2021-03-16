Наставник «Динамо» З Мамич объявил об уходе из клуба после приговора к 4,8 годам тюрьмы

Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич объявил об отставке с поста главного тренера клуба после новости о том, что Верховный суд приговорил его к 4,5 года тюремного заключения за коррупцию.

«Хотя я не чувствую себя виноватым, как заявлял ранее, если приговор будет окончательным, я принимаю его как таковой и ухожу с должности главного тренера и спортивного директора «Динамо». Желаю клубу удачи и спортивных успехов в дальнейшей работе», — приводится заявление тренера на официальном сайте клуба.

Также сообщается, что на должность главного тренера первой команды был назначен Дамир Крзнар.

18 марта «Динамо» предстоит провести ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Тоттенхэмом».

Напомним, Здравко Мамич и его брат, главный тренер «Динамо» Зоран Мамич, находились под следствием в связи с обвинениями в коррупции и организованной преступной деятельности. Хорватские власти обвиняли их в хищении $ 17,3 млн из бюджета клуба с 2008 года и невыплате налогов в размере $ 1,8 млн. Предположительно, они не декларировали комиссионные за переход футболистов «Динамо» в зарубежные команды.