Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спортинг» готовит четырёхлетний контракт для экс-хавбека «Локомотива» Жоау Мариу

«Спортинг» готовит четырёхлетний контракт для экс-хавбека «Локомотива» Жоау Мариу
Футбол / Италия 0
Аудио-версия:

Полузащитник «Интера» Жоау Мариу, выступающий за «Спортинг» на правах аренды, может остаться в португальском клубе, сообщает итальянский журналист Николо Скира в своём «твиттере».

«Спортинг» работает над выкупом хавбека и ведёт переговоры с «Интером». Португальцы готовят для Мариу четырёхлетний контракт.

В октябре Мариу вернулся в «Спортинг» на правах аренды. Арендное соглашение игрока рассчитано до конца сезона-2020/2021.

Мариу защищал цвета «Спортинга» с 2011 по 2016 год, после чего перешёл в миланский «Интер», откуда впоследствии уходил в аренду в «Вест Хэм Юнайтед» и «Локомотив». В московской команде Жоау провёл прошлый сезон. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги португалец в 18 матчах забил один мяч и отдал пять результативных передач. Сообщалось, что руководство «железнодорожников» было вынуждено отказаться от покупки португальского футболиста из-за большой стоимости.

Экс-хавбек «Локомотива» Жоау Мариу перешёл в «Спортинг»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021