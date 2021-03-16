Франк Рибери намерен покинуть «Фиорентину» и вернуться в Германию

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери, вероятно, сменит команду в летнее трансферное окно.
Как сообщает Bild со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, 37-летний футболист склоняется к уходу из стана «фиалок» по окончании сезона, когда истечёт его действующий контракт. Франк хочет продолжить карьеру в Германии. В услугах француза заинтересованы несколько клубов, но их названия не уточняются.
Рибери провёл в Бундеслиге 12 лет, выступая за «Баварию». В период с 2007 по 2019 год он завоевал с мюнхенцами 24 трофея, среди которых девять титулов чемпиона Германии, шесть Кубков и пять Суперкубков страны, а также трофеи Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира и Суперкубок УЕФА.
В нынешнем сезоне хавбек провёл 20 матчей в итальянской Серии А, забил один мяч и отдал пять голевых передач.
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