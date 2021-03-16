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Тренер сборной Португалии: Роналду забудет о личных целях, ведь его мечта — выиграть ЧМ

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Тренер сборной Португалии: Роналду забудет о личных целях, ведь его мечта — выиграть ЧМ
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался по поводу настроя нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду на предстоящие игры в составе национальной команды.

«Я уверен, что Криштиану чрезмерно мотивирован, и не только из-за своих голевых рекордов. Когда он выступает за сборную, у него появляется дополнительное стремление к победе. Он приезжает с таким настроем, что забывает о личных целях. У него есть большая мечта — пройти отбор на чемпионат мира, сыграть на нём и выиграть его», — приводит слова Сантуша A Bola.

Напомним, на счету 36-летнего Роналду 102 матча в составе сборной Португалии. В марте национальной команде предстоит встретиться с Азербайджаном, Люксембургом и Сербией в матчах отбора на чемпионат мира — 2022.

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