Тренер сборной Португалии: Роналду забудет о личных целях, ведь его мечта — выиграть ЧМ
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался по поводу настроя нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду на предстоящие игры в составе национальной команды.
«Я уверен, что Криштиану чрезмерно мотивирован, и не только из-за своих голевых рекордов. Когда он выступает за сборную, у него появляется дополнительное стремление к победе. Он приезжает с таким настроем, что забывает о личных целях. У него есть большая мечта — пройти отбор на чемпионат мира, сыграть на нём и выиграть его», — приводит слова Сантуша A Bola.
Напомним, на счету 36-летнего Роналду 102 матча в составе сборной Португалии. В марте национальной команде предстоит встретиться с Азербайджаном, Люксембургом и Сербией в матчах отбора на чемпионат мира — 2022.
Роналду: голы — неотъемлемая часть меня. Мне нужны новые рекорды
Рекомендуем вам
- 16 марта 2021
-
18:38
-
18:10
-
16:59
-
16:53
-
16:20
-
16:05
-
15:19
-
06:32
-
01:51
- 15 марта 2021
-
17:15
-
16:40
-
12:32
-
12:27
- 14 марта 2021
-
15:45
- 13 марта 2021
-
21:05
- 12 марта 2021
-
18:25
- 10 марта 2021
-
19:35
-
19:20
- 9 марта 2021
-
19:49
-
12:38
- 8 марта 2021
-
17:48
- 6 марта 2021
-
16:11
-
15:11
- 4 марта 2021
-
18:26
-
11:29
- 23 февраля 2021
-
22:45
- 6 февраля 2021
-
13:04
- 4 февраля 2021
-
14:38
-
14:25
- 8 января 2021
-
22:59
- 29 декабря 2020
-
22:44
- 26 декабря 2020
-
16:19
- 20 декабря 2020
-
11:34
- 19 декабря 2020
-
12:21
- 18 декабря 2020
-
21:23
Партнерский контент
Рекомендуем вам