Осуждённый за коррупцию экс-тренер загребского «Динамо»: Ловрен и Модрич — соучастники

Бывший главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич, приговорённый к 4 годам и 8 месяцам тюремного заключения за коррупцию, назвал своими соучастниками защитника «Зенита» Деяна Ловрена и полузащитника «Реала» Луку Модрича.
«Я брал деньги у «Динамо» через Модрича и Ловрена. У Модрича всё ещё есть несколько миллионов евро на счёте, который мы вместе использовали на основании частного контракта. Модрич снял эти деньги и выплатил их членам моей семьи. Если братья Мамич должны вернуть деньги, то Деян Ловрен и Лука Модрич тоже должны это сделать. Я не радуюсь, я желаю им того же, что и своим дочерям. Я рад, что их не считают причастными к делу, но они соучастники. У них есть деньги из бюджета клуба. В суде они сказали: «Да, мы подписали контракты. Мы брали деньги», — приводит слова Мамича 24sata.hr.
- 16 марта 2021
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