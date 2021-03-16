Ибрагимович может сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 16 марта, нападающий «Милана» Златан Ибрагимович принял участие в командном занятии итальянского клуба, сообщает Goal.com.
39-летний шведский футболист восстановился после травмы бедра и может принять участие в ответном матче 1/8 финала лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Напомним, швед пропустил первую встречу из-за повреждения. Первый матч, прошедший на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия), завершился ничьей со счётом 1:1.
Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Милан» — «Манчестер Юнайтед» состоится 18 марта на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). Начало встречи — в 23:00 мск. Действующим победителем Лиги Европы и лидером по количеству выигранных трофеев является «Севилья».
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