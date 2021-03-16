Директор «Чертаново» выступил с заявлением по поводу избиения игрока «Локомотива»

Директор «Чертаново» Николай Ларин выступил с заявлением по поводу инцидента с избиением игрока «Локомотива» Максима Шнапцева после матча ЮФЛ-2.



«Уважаемый Максим Шнапцев, уважаемые родители Максима, уважаемые руководители «Локомотива», уважаемое футбольное сообщество! Мы искренне сожалеем о том, что произошло после матча между командами «Локомотив» и «Чертаново» в рамках ЮФЛ-2, и хотели бы ещё раз принести свои извинения. Безусловно, такому не место в футбольном мире.



Мы признаем свою вину и понимаем степень тяжести проступка, совершенного нашим игроком. Наш футболист поступил неразумно, перенеся борьбу с футбольного поля за его пределы. Этому нет оправданий. Безусловно, виновный понесет серьёзное наказание. Искренне заверяем вас, что в нашей Академии мы стараемся прививать умение отвечать за свои поступки. Верим, что вы найдете в себе силы простить нашего футболиста, несмотря на всю степень его вины», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Чертаново».

Опубликовано видео избиения игрока «Локомотива» футболистами «Чертаново»