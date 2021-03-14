Опубликовано видео избиения игрока «Локомотива» футболистами «Чертаново»

Опубликованы видеозаписи с камер наблюдения «Сапсан Арены», на которые попала драка игроков «Чертаново» и «Локомотива» после матча Юношеской футбольной лиги-2.

Как следует из записей, опубликованных на телеграм-канале Baza, драка произошла сразу после окончания матча в подтрибунном помещении.

Игрока юношеского «Локомотива» избивают футболисты «Чертаново»:

Напомним, инцидент произошел накануне. Как стало известно «Чемпионату», футболисты «Чертаново» напали на игрока «Локо» Максима Шнапцева. У того были диагностированы сотрясение мозга и перелом. В полиции позднее подтвердили факт инцидента.

В Российском футбольном союзе позднее сообщили, что обратились к клубам за разъяснениями, чтобы разобраться в произошедшем. «Локомотив» также опубликовал заявление, где сказал, что совместно с правоохранительными органами разбираются в инциденте и намерены добиваться для нападавших наказания, «соответствующего тяжести совершённого ими поступка».