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Лебзяк: нужно расставить на стадионе боксёров. Выиграли — молодцы, а нет – деньги заберём

Лебзяк: нужно расставить на стадионе боксёров. Выиграли — молодцы, а нет – деньги заберём
Футбол / РПЛ 0

Олимпийский чемпион 2000 года, бывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк высказался о разнице инвестиций и результатов в боксе, борьбе, ММА и футболе.

«Я уже давно говорю, что на футбольный матч нужно поставить по кругу на стадионе борцов, боксёров, эмемешников. Выиграли — молодцы. Нет — когда будут идти в раздевалку, мы их там встретим и все деньги заберём: «Недостойны!» Ну это такой юмор. Даже не знаю. Это работа. Человек должен всегда находить что-то новое, искать своё мастерство, отрабатывать. Это твоя жизнь. Я восемь-девять часов в день отдавал тренировкам, как работают люди на заводах, учителя, врачи. Ну а как? Я за это получаю деньги», — сказал Лебзяк в интервью на YouTube-канале Оксаны Кравцовой.

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