Кутепов не обижается на «Бога», к «инстаграму» Акинфеева вопросы – новый выпуск «Наш Чемп»

Всем привет! В новом выпуске подкаста «Наш Чемп» разбираем последний тур РПЛ: уставшие друг от друга ЦСКА и Гончаренко, мифологизированные ступни Захаряна из «Динамо» и «Спартак», который вообще-то в чемпионской гонке.
Рядом с ведущим подкаста Евгением Марковым – экс-журналист «Чемпионата», а теперь пиар-менеджер футболистов РПЛ Данила Игнатов. Расскажет про музыкальные посты Караваева, отношение Ильи Кутепова к кричалке про «Бога» и вообще – зачем игрокам нужна медиаподдержка.
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Приятного прослушивания, и пусть вам помогут тайм-коды:
00:00 – Зачем футболистам пиар-агенты? Разве их обманывают?
5:52 – Кому из футболистов ведут «инстаграм», и что не так с Акинфеевым?
7:42 – Победа «Спартака» в дерби, Кутепов больше не нападающий?
14:58 – ЦСКА проиграл в Туле. Почему так развалились? Что с Чаловым?
28:00 – Почему у Караваева такой музыкальный «инстаграм», и как он появился в глянце;
37:32 – «Локомотив»! Почему так высоко? И на кого похож Николич?
40:33 – «Ростов» засуживают или дело не в судействе?
33:53 – «Арсенал» в зоне вылета и все остальные.
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