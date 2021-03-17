Марчелло Липпи может стать техническим директором «Наполи»

Бывший главный тренер сборной Италии Марчелло Липпи может занять пост технического директора «Наполи». Об этом сообщает Football Italia.
По информации источника, сын и агент специалиста Давиде заявил, что его отец открыт для возвращения в неаполитанский клуб в качестве нового спортивного директора.
«Он не будет возражать против такой роли. Если получит предложение, мы его оценим. На данный момент нет ничего конкретного. У нас не было контактов с «Наполи», – сказал Давиде.
Марчелло Липпи работал главным тренером «Наполи» в сезоне-1993/94. В 2006 году специалист, будучи главным тренером сборной Италии, выиграл чемпионат мира. Последним местом работы 72-летнего Липпи была сборная Китая. В октябре 2020 года он объявил о завершении тренерской карьеры.
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