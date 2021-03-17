Гасперини: «Аталанта» хотела сыграть с «Реалом» лучше. Не жалею о первоначальном выборе

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:3).



«Я не жалею о своем первоначальном выборе. Мы не можем позволить себе допускать ошибки и раздавать подарки в виде голов. Хотели сыграть лучше. Жаль, что так вышло.



Это отличный опыт для любого тренера, игрока, для любого клуба. Нам выпал шанс сыграть против одного из сильнейших клубов Европы. Мы хорошо провели этот сезон, хотя последние две игры всё-таки разочаровали», — цитирует Гасперини пресс-служба УЕФА со ссылкой на Sky Sport.



Напомним, в первом матче «Аталанта» на своём поле уступила «Реалу» со счётом 0:1. Таким образом, испанская команда победила соперника по сумме двух встреч — 4:1.

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