«Я должен ещё прибавлять». Винисиус — о нереализованных моментах в матче с «Аталантой»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о победе в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой» (3:1). Бразилец ушёл с поля без забитого мяча, хотя имел несколько голевых моментов.



«Важно то, что мы победили. Сам я должен ещё прибавлять, но сейчас я радуюсь нашей общей победе. Надеюсь, своим следующим моментом я воспользуюсь. Всегда приятно на душе, когда выложился без остатка, а когда наступает черёд таких важных матчей — приятнее вдвойне. Я изо дня в день упорно тружусь, чтобы становиться лучше», — приводит слова Винисиуса пресс-служба УЕФА.



Напомним, в первом матче «Аталанта» на своём поле уступила «Реалу» со счётом 0:1. Таким образом, испанская команда победила соперника по сумме двух встреч — 4:1.

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