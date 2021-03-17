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Ян Зоммер: может звучать глупо, но очень сложно играть с такой командой, как «Ман Сити»

Ян Зоммер: может звучать глупо, но очень сложно играть с такой командой, как «Ман Сити»
Футбол / Лига чемпионов 0

Вратарь мёнхенгладбахской «Боруссии» Ян Зоммер прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов по итогам двухматчевого противостояния с «Манчестер Сити» в 1/8 финала.

В первом матче немецкая команда потерпела поражение со счётом 0:2. Ответная встреча состоялась накануне, 16 марта, и завершилась с аналогичным счётом в пользу «горожан». По голу забили полузащитники Кевин Де Брёйне и Илкай Гюндоган.

«Возможно, это звучит глупо, но очень сложно играть против такой команды, как «Манчестер Сити». И всё же я горжусь нашей командой — выйти в плей-офф Лиги чемпионов не так уж просто, не будем забывать об этом, хоть мы и сыграли два плохих матча», — цитирует Зоммера пресс-служба УЕФА со ссылкой на Sky Germany.

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