«Ротор» — «Ростов»: прямой эфир матча начнётся в 18:00

Сегодня, 17 марта, состоится матч «Ротор» — «Ростов». Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Ротор» — «Ростов» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Чельцов и Илья Елеференко. Резервный рефери — Сергей Куликов.
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ротор» — «Ростов».
«Ротор», набрав 18 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (34) — на девятой строчке.
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