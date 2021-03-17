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Матч «Спартак» — «Урал» начнётся с минуты молчания в память об отце Леонида Федуна

Матч «Спартак» — «Урал» начнётся с минуты молчания в память об отце Леонида Федуна
Футбол / РПЛ 0
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«Спартак» и Российская Премьер-Лига согласовали акцию в память об Арнольде Федуне, отце владельца красно-белых Леонида Федуна. Об этом сообщается в телеграм-канале лиги.

Перед матчем 23-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» примет «Урал», состоится минута молчания в память об Арнольде Федуне. Встреча пройдёт в четверг, 18 марта, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Арнольд Федун ушёл из жизни накануне, 16 марта, в возрасте 92 лет. Причины смерти неизвестны. Он являлся народным врачом СССР и заслуженным врачом РСФСР, а также бывшим главным хирургом Ракетных войск стратегического назначения СССР. Федун стал автором и соавтором более 250 научных трудов в области хирургии. В 1960-х годах был хирургом на космодроме Байконур.

Умер отец Леонида Федуна. Он был хирургом и оперировал до 10 человек в день
Арнольд Федун – человек, который сильнее других повлиял на владельца «Спартака».
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