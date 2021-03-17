«Надеемся, соперник не забудет форму». ЦСКА подшутил над «Зенитом» роликом с Чепчуговым

ЦСКА выпустил видеоролик с бывшим голкипером «армейцев» Сергеем Чепчуговым в своём «инстаграме». Клуб подшутил над «Зенитом», с которым сыграет в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, сине-бело-голубые забыли привезти с собой комплекты игровой формы для футболистов на встречу с «Рубином» (1:2).



«Надеемся, наш соперник не забудет форму, так как мы точно будем в форме», — подписала ролик пресс-служба «армейцев».

Напомним, что встреча 23-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом» состоится сегодня, 17 марта. Начало игры – 20:00 мск. В 22-м туре Российской Премьер-Лиги «армейцы» на выезде уступили тульскому «Арсеналу» (1:2), а сине-бело-голубые разгромили «Ахмат» (4:0). Московский ЦСКА (40) — на третьем месте в турнирной таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (45).