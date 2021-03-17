Гвардиола вышел на четвёртое место в истории по победам в матчах ЛЧ, обойдя Жозе Моуринью

Вчера, 16 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встречался с мёнхенгладбахской «Боруссией». Встреча прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и завершилась победой английской команды со счётом 2:0.
Как сообщает «твиттер»-аккаунт Gracenote Live, для главного тренера «Ман Сити» Хосепа Гвардиолы эта победа стала 82-й в матчах Лиги чемпионов. По этому показателю он вышел на чистое четвёртое место, опередив португальца Жозе Моуринью, в данный момент возглавляющего «Тоттенхэм Хотспур».
Больше побед, чем у Гвардиолы, в главном клубном турнире Европы лишь у сэра Алекса Фергюсона (102), Карло Анчелотти (89) и Арсена Венгера (86).
По сумме двух матчей «Манчестер Сити» оказался сильнее «Боруссии» (оба матча завершились со счётом 2:0 в пользу англичан). Соперник «горожан» по 1/4 финала Лиги чемпионов определится по результатам жеребьёвки.
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