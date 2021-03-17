«Захотел выйти из зоны комфорта и сделать шаг вперёд». Хендрикс – о переходе в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс рассказал, почему принял решение перейти в московский клуб.
«Конечно, тяжело покидать клуб, которому отдал 17 лет. Но я захотел выйти из зоны комфорта и сделать шаг вперед. Российский чемпионат всё же посильнее голландского. Плюс как человек открываю для себя новую страну и новую культуру. Считаю, это полезно для саморазвития — моего и моей семьи.
Выбрал Россию именно потому, что это «Спартак». Клуб с большой историей побед. Во время трансфера всё происходило очень профессионально. Я сразу почувствовал, что мной по-настоящему интересуются», — цитирует Хендрикса пресс-служба «Спартака».
Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Урал» состоится в четверг, 18 марта, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
- 17 марта 2021
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