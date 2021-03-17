Умяров: эмоциональность Тедеско уже у нас в крови
Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о возвращении главного тренера команды Доменико Тедеско на бровку после дисквалификации, а также подвёл итог победы в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:1).
«Скучали ли без суперэмоциональности Тедеско? Мы и так чувствовали эту эмоциональность, она у нас уже в крови.
Что касается матча с «Динамо», удачно сложилось, всё хорошо. Пропустили нелепый гол, но показали характер и вырвали волевую победу», — сказал Умяров в ролике на YouTube-канале «Спартака».
Завтра, 18 марта, «Спартак» сыграет с «Уралом». Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
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