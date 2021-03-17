Кристиан Эриксен: прошлый сезон был для меня самым тяжёлым в карьере

Полузащитник миланского «Интера» Кристиан Эриксен рассказал о трудностях, с которыми столкнулся при адаптации к итальянскому футболу.
«Прошлый сезон был для меня самым тяжёлым в карьере. Постоянные взлёты и падения. Сейчас чувствую, что уже адаптировался ко всему. Я не хотел уходить из «Интера», хотел бороться за место в составе, и это желание остаётся со мной и сейчас. Я был уверен, что воспользуюсь шансом, если получу его. Было трудно в психологическом плане.
Я перешёл в «Интер», чтобы играть в футбол, а когда ты не играешь, это сильно надоедает. Вне поля всё было прекрасно. Теперь я осмыслил многие вещи, немного выучил итальянский язык, что помогает лучше понимать требования тренера», — цитирует Эриксена Mirror.
Кристиан Эриксен в январе 2020 года за € 27 млн перешел в «Интер» из «Тоттенхэм Хотспур». В сезоне-2020/2021 29-летний полузащитник провёл 24 матча в составе «нерадзурри» во всех турнирах и записал на свой счёт один гол. В зимнее трансферное окно сообщалось, что футболист может покинуть «Интер».
- 17 марта 2021
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