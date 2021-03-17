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Клопп рассказал об отношении к нему со стороны руководства и футболистов «Ливерпуля»

Клопп рассказал об отношении к нему со стороны руководства и футболистов «Ливерпуля»
Футбол / Лига чемпионов 0
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал об отношении к нему со стороны руководства и футболистов мерсисайдцев.

«Если мы не отберёмся в Лигу чемпионов на следующий сезон, то это повлечёт за собой огромные финансовые потери. В остальном не произойдёт ничего сверхплохого. Я отдаю себе отчёт: в такой ситуации почти во всех футбольных клубах мира главному тренеру было бы нелегко. Это совершенно нормально, реальность, бизнес. Я бы принял это, но здесь, в «Ливерпуле», всё по-другому.

Наши владельцы, спортивный директор, даже игроки: здесь никто ни в ком не сомневается. Мы приняли ситуацию для себя и пробиваем себе путь через неё», — приводит слова Клоппа SportBild.

Подопечные Клоппа в 29 матчах набрали 46 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от четвёртого места, дающего право на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон, на пять очков.

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