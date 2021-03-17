Юрген Клопп оценил шансы «Ливерпуля» на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил шансы своей команды на попадание в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.
«Мне нравится быть оптимистом, но в данный момент в АПЛ нам почти невозможно претендовать на попадание в зону Лиги чемпионов.
В «Тоттенхэм Хотспур» снова заблистал Гарет Бэйл, и это сильно помогает им в борьбе за еврокубки. «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» уже невероятно далеко. «Челси» находится на подъёме. Попасть на будущий сезон в Лигу чемпионов через АПЛ будет непросто, мы это знаем. Попасть туда, выиграв её саму? Честно говоря, обычно команды с такими травмами и проблемами, как у нас, не выигрывают саму Лигу чемпионов», — цитирует Клоппа SportBild.
Подопечные Клоппа в 29 матчах набрали 46 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от четвёртого места, дающего право на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон, на пять очков.
- 17 марта 2021
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