Моуринью: нравится, когда мои футболисты уезжают играть за сборные

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поделился мнением о привлечении футболистов к матчам сборных в марте на фоне пандемии COVID-19.



«Я не управляю ситуацией. Я бы хотел, чтобы все вызванные футболисты уехали в свои сборные, потому что мне нравится, когда мои игроки выступают за национальные команды. Это дело гордости для них и для клуба. Так что нам нравится, когда они уезжают в сборные.



В то же время мы бы не хотели, чтобы они проводили все три матча за 10 дней, но это не в нашей власти. Мы ничего не можем сказать или сделать», – приводит слова Моуринью The Independent.



Перерыв на матчи сборных пройдёт с 22 по 31 марта. Ранее ФИФА разрешила клубам не отпускать футболистов в сборные в определённых случаях.

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