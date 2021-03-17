Бохинен дебютировал за ЦСКА в матче с «Зенитом»

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен дебютировал за москвичей в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
На 67-й минуте при счёте 1:2 в пользу «Зенита» Бохинен заменил полузащитника Ивана Облякова.
Бохинен — воспитанник «Стабека». На взрослом уровне дебютировал за клуб в 2015 году. С тех пор провёл 92 встречи в составе команды, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока со «Стабеком» был рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 1,3 млн.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Зенит».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Помогают ему ассистенты Дмитрий Мосякин и Алексей Воронцов. Резервный рефери — Павел Шадыханов. Отвечает за VAR Игорь Панин, его ассистент — Антон Аверьянов.
- 17 марта 2021
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