«Ахмат» обыграл тульский «Арсенал» в домашнем матче чемпионата России

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» принимал тульский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 33-й минуте встречи счёт открыл защитник «Ахмата» Андрей Семёнов. Результативную передачу отдал полузащитник грозненской команды Исмаэл. В начале второго тайма, на 47-й минуте, нападающий Владимир Ильин упрочил преимущество хозяев в счёте.

Грозненский «Ахмат» набрал 29 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (17) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (45). В тройку лидеров турнира входят московские команды «Спартак» (41) и ЦСКА (40).