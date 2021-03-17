«Ахмат» обыграл тульский «Арсенал» в домашнем матче чемпионата России
В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» принимал тульский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 33-й минуте встречи счёт открыл защитник «Ахмата» Андрей Семёнов. Результативную передачу отдал полузащитник грозненской команды Исмаэл. В начале второго тайма, на 47-й минуте, нападающий Владимир Ильин упрочил преимущество хозяев в счёте.
Грозненский «Ахмат» набрал 29 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (17) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (45). В тройку лидеров турнира входят московские команды «Спартак» (41) и ЦСКА (40).
Рекомендуем вам
- 17 марта 2021
-
22:16
-
22:14
-
22:12
-
22:07
-
22:04
-
22:01
-
21:54
-
21:47
-
21:47
-
21:36
-
21:35
-
21:26
-
21:24
-
21:19
-
21:13
-
20:55
-
20:44
-
20:42
-
20:39
-
20:30
-
20:19
-
20:13
-
20:06
-
19:52
-
19:49
-
19:45
-
19:15
-
19:00
-
18:59
-
18:45
-
18:43
-
18:33
-
18:32
-
18:21
-
18:20
Партнерский контент
Рекомендуем вам