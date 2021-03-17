Артём Дзюба: незабитый пенальти воспринял как вызов. Значит, мне нужно взять паузу

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал результат матча 23-го тура чемпионата России с ЦСКА (3:2).



«Заслуженная победа. Мы были по факту сильнее. Вендел сегодня ключевую роль сыграл, очень важные голы забил. Что касается незабитого пенальти, то я воспринял это для себя как вызов. Не забил — значит, нужно мне взять паузу с пенальти. Богданыч сказал, что пенальти бью я или Сердар. В тот раз Азмун бил, сегодня я. Это часть футбола. Я рад, что смог «отмазаться» голевой передачей на Вендела. Нельзя было ломаться после пенальти, я был должен команде.



Что касается споров после пенальти, то мы не поняли, что там произошло. Акинфеев выбежал, жёлтую получил. Больше вопросов вызывает момент с голом Дугласа Сантоса. Это же вообще кошмар. Чистый гол, мяч полностью пересёк линию. Ладно, так бывает. Главное, что мы победили», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче с ЦСКА