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Артём Дзюба: незабитый пенальти воспринял как вызов. Значит, мне нужно взять паузу

Артём Дзюба: незабитый пенальти воспринял как вызов. Значит, мне нужно взять паузу
Футбол / РПЛ 0
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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал результат матча 23-го тура чемпионата России с ЦСКА (3:2).

«Заслуженная победа. Мы были по факту сильнее. Вендел сегодня ключевую роль сыграл, очень важные голы забил. Что касается незабитого пенальти, то я воспринял это для себя как вызов. Не забил — значит, нужно мне взять паузу с пенальти. Богданыч сказал, что пенальти бью я или Сердар. В тот раз Азмун бил, сегодня я. Это часть футбола. Я рад, что смог «отмазаться» голевой передачей на Вендела. Нельзя было ломаться после пенальти, я был должен команде.

Что касается споров после пенальти, то мы не поняли, что там произошло. Акинфеев выбежал, жёлтую получил. Больше вопросов вызывает момент с голом Дугласа Сантоса. Это же вообще кошмар. Чистый гол, мяч полностью пересёк линию. Ладно, так бывает. Главное, что мы победили», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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