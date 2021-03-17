Вендел: голы в ворота ЦСКА — для моей бабушки, которой уже нет в живых

Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал результат матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:2).



«Я очень давно хотел забить, чтобы принести победу команде. Сегодня всё произошло именно так! Благодарю моих партнёров — если бы не они, я бы не стал лучшим игроком матча. Голевой момент был удачным, удар вышел отличным, но повторюсь — это заслуга всей команды.



Нельзя сказать, что мы выбили ЦСКА из чемпионской гонки. Впереди много игр, поэтому, конечно же, ничего ещё не решено. Так что нам нужно работать и продолжать. Мы должны продолжать играть так же, как и сегодня, гнуть свою линию, работать и в каждом матче брать три очка.



Эти голы — для моей бабушки, которой уже нет в живых. Каждый свой мяч я посвящаю ей. Надеюсь, она довольна моей сегодняшней игрой», — приводит слова Вендела пресс-служба «Зенита».

Артём Дзюба: незабитый пенальти воспринял как вызов. Значит, мне нужно взять паузу