Вендел: голы в ворота ЦСКА — для моей бабушки, которой уже нет в живых

Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал результат матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:2).
«Я очень давно хотел забить, чтобы принести победу команде. Сегодня всё произошло именно так! Благодарю моих партнёров — если бы не они, я бы не стал лучшим игроком матча. Голевой момент был удачным, удар вышел отличным, но повторюсь — это заслуга всей команды.
Нельзя сказать, что мы выбили ЦСКА из чемпионской гонки. Впереди много игр, поэтому, конечно же, ничего ещё не решено. Так что нам нужно работать и продолжать. Мы должны продолжать играть так же, как и сегодня, гнуть свою линию, работать и в каждом матче брать три очка.
Эти голы — для моей бабушки, которой уже нет в живых. Каждый свой мяч я посвящаю ей. Надеюсь, она довольна моей сегодняшней игрой», — приводит слова Вендела пресс-служба «Зенита».
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