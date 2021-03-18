«Бавария» — «Лацио»: Пароло сократил отставание римлян
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» принимает «Лацио». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. К 83-й минуте счёт 2:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 82-й минуте встречи полузащитник «Лацио» Марко Пароло забил гол в ворота «Баварии» и сократил отставание римской команды в счёте.
Первая встреча команд, состоявшаяся 23 февраля, завершилась победой «Баварии» со счётом 4:1. Голы за мюнхенский клуб забили Роберт Левандовски, Джамал Мусиала, Лерой Зане и Франческо Ачерби, отправивший мяч в собственные ворота.
«Бавария» заняла первое место в группе А. Римский «Лацио» занял второе место в турнирной таблице группы F, уступив дортмундской «Боруссии».
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