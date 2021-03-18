«Бавария» вновь обыграла «Лацио» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» принимала «Лацио». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 33-й минуте главный арбитр встречи Иштван Ковач назначил пенальти в ворота «Лацио», который успешно реализовал нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. На 73-й минуте форвард Эрик Шупо-Мотинг упрочил преимущество мюнхенцев в счёте. Результативную передачу отдал защитник Давид Алаба. В концовке встречи, на 82-й минуте, полузащитник «Лацио» Марко Пароло сократил отставание римлян в счёте.
Первая встреча в Риме завершилась победой немецкой команды со счётом 4:1. Таким образом, «Бавария» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, а римский «Лацио» завершил выступление в турнире. Напомним, мюнхенцы являются действующими победителями Лиги чемпионов.
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