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«Бавария» вновь обыграла «Лацио» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Бавария» вновь обыграла «Лацио» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0
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В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» принимала «Лацио». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 33-й минуте главный арбитр встречи Иштван Ковач назначил пенальти в ворота «Лацио», который успешно реализовал нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. На 73-й минуте форвард Эрик Шупо-Мотинг упрочил преимущество мюнхенцев в счёте. Результативную передачу отдал защитник Давид Алаба. В концовке встречи, на 82-й минуте, полузащитник «Лацио» Марко Пароло сократил отставание римлян в счёте.

Первая встреча в Риме завершилась победой немецкой команды со счётом 4:1. Таким образом, «Бавария» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, а римский «Лацио» завершил выступление в турнире. Напомним, мюнхенцы являются действующими победителями Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2021, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 1
Лацио
Рим, Италия
1:0 Левандовски – 33' (пен)   2:0 Шупо-Мотинг – 73'   2:1 Пароло – 82'
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