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Определены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Определены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0
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По итогам прошедших встреч 1/8 финала Лиги чемпионов были определены номинанты на звание лучшего игрока недели. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Так, среди претендентов оказались следующие футболисты: игрок «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, отметившийся голом в игре с мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:0, 4:0 общ.), 35-летний полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, отдавший результативный пас в игре с «Аталантой» (3:1, 4:1 общ.), опорный хавбек «Челси» Н'Голо Канте, признанный лучшим игроком в ответной игре с мадридским «Атлетико» (2:0, 3:0 общ.), и Йозуа Киммих из мюнхенской «Баварии», который помог «Баварии» в матче с «Лацио» (2:1, 6:2 общ.).

Проголосовать можно на официальном сайте УЕФА.

Напомним, что по итогам прошлой недели лучшим игроком был признан форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, который оформил дубль в ворота «Севильи» в ответной игре (2:2, 5:4 общ.).

Эрлинг Холанд стал игроком недели в Лиге чемпионов
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