«Челси» заинтересован в подписании Серхио Агуэро

Лондонский «Челси» проявляет заинтересованность к 32-летнему аргентинскому нападающему «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, сообщает Daily Mail.



По информации источника, «Манчестер Сити» так и не вступил в переговоры по контракту с аргентинцем, чей контракт истекает по окончании нынешнего сезона. Именно этим и желают воспользоваться руководители «Челси», в том случае, если форвард решит остаться в Великобритании несмотря на интерес различных команд из Испании.



Ранее сообщалось, что новый президент каталонского клуба Жоан Лапорта договорился с 32-летним аргентинским футболистом о переходе на правах свободного агента. Контракт Агуэро с «Барселоной» будет рассчитан до июня 2023 года.



Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 40 млн. Его контракт с «горожанами» истекает 30 июня 2021 года. Аргентинец в нынешнем сезоне чемпионата Англии принял участие в 8 матчах и забил 1 гол.

Источник: Лапорта договорился с Агуэро о переходе в «Барселону»