«ПСЖ» летом намерен вернуть Орье. В трансфере заинтересован лично Почеттино

«Пари Сен-Жермен» в летнее трансферное окно намерен усилить правый фланг обороны.



По сообщению Football.London со ссылкой на Foot Mercato, боссы парижан планируют вернуть в команду защитника «Тоттенхэм Хотспур» Сержа Орье. В данном трансфере заинтересован лично главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино, уже работавший с ивуарийцем.



Серж Орье перешёл в «Тоттенхэм» в августе 2017 года как раз из «Пари Сен-Жермен». За его трансфер «шпоры» заплатили € 25 млн. В то время главным тренером северолондонской команды являлся как раз Почеттино. Аргентинский специалист возглавлял «шпор» с лета 2014 по ноября 2019 года.



В нынешнем сезоне АПЛ Серж Орье провёл 14 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего ивуарийца в € 20 млн.

Орье: я бы не отказался вернуться в «ПСЖ»