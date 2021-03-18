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«ПСЖ» летом намерен вернуть Орье. В трансфере заинтересован лично Почеттино

«ПСЖ» летом намерен вернуть Орье. В трансфере заинтересован лично Почеттино
Футбол / Франция 0
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«Пари Сен-Жермен» в летнее трансферное окно намерен усилить правый фланг обороны.

По сообщению Football.London со ссылкой на Foot Mercato, боссы парижан планируют вернуть в команду защитника «Тоттенхэм Хотспур» Сержа Орье. В данном трансфере заинтересован лично главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино, уже работавший с ивуарийцем.

Серж Орье перешёл в «Тоттенхэм» в августе 2017 года как раз из «Пари Сен-Жермен». За его трансфер «шпоры» заплатили € 25 млн. В то время главным тренером северолондонской команды являлся как раз Почеттино. Аргентинский специалист возглавлял «шпор» с лета 2014 по ноября 2019 года.

В нынешнем сезоне АПЛ Серж Орье провёл 14 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего ивуарийца в € 20 млн.

Орье: я бы не отказался вернуться в «ПСЖ»
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