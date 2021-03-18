Деннис Бергкамп: хочу вернуться в футбол. Скорее всего, уеду в Англию

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Деннис Бергкамп рассказал о желании вернуться к тренерской работе.



«Моя цель — вернуться в футбол. Мечтаю быть частью какой-либо футбольной команды, тренируя её футболистов. Очень хочу снова начать работать в той области, где я чувствую себя как дома и где я абсолютно счастлив.



Мне очень важно сделать это шаг, и я не уверен, будет ли это в „Арсенале“ или в другом клубе. Но на данный момент из-за коронавируса наша семья немного расколота, так как некоторые её члены находятся в Нидерландах, а некоторые в Великобритании.



Уже скоро настанет момент, когда я уеду за границу — скорее всего, в Англию — и буду работать там, где смогу снова проявить себя. Мне уже порядком надоело сидеть дома и ничего не делать», — цитирует Бергкампа The Athletic.



Денис Бергкамп является легендой лондонского «Арсенала». «Нелетучий голландец» с 1995 по 2006 год выступал за «канониров», став трёхкратным чемпионом Англии. Последним местом работы Денниса был амстердамский «Аякс», его родной клуб, где он с 2011 по 2017 год работал ассистентом главного тренера.