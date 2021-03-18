Деннис Бергкамп: хочу вернуться в футбол. Скорее всего, уеду в Англию

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Деннис Бергкамп рассказал о желании вернуться к тренерской работе.
«Моя цель — вернуться в футбол. Мечтаю быть частью какой-либо футбольной команды, тренируя её футболистов. Очень хочу снова начать работать в той области, где я чувствую себя как дома и где я абсолютно счастлив.
Мне очень важно сделать это шаг, и я не уверен, будет ли это в „Арсенале“ или в другом клубе. Но на данный момент из-за коронавируса наша семья немного расколота, так как некоторые её члены находятся в Нидерландах, а некоторые в Великобритании.
Уже скоро настанет момент, когда я уеду за границу — скорее всего, в Англию — и буду работать там, где смогу снова проявить себя. Мне уже порядком надоело сидеть дома и ничего не делать», — цитирует Бергкампа The Athletic.
Денис Бергкамп является легендой лондонского «Арсенала». «Нелетучий голландец» с 1995 по 2006 год выступал за «канониров», став трёхкратным чемпионом Англии. Последним местом работы Денниса был амстердамский «Аякс», его родной клуб, где он с 2011 по 2017 год работал ассистентом главного тренера.
- 18 марта 2021
-
11:48
-
11:43
-
11:38
-
11:33
-
11:29
-
11:18
-
11:03
-
11:02
-
11:00
-
10:58
-
10:48
-
10:32
-
10:28
-
10:25
-
10:08
-
10:02
-
10:01
-
09:51
-
09:47
-
09:47
-
09:39
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
09:16
-
09:10
-
09:00
-
08:53
-
08:37
-
08:30
-
07:19
-
06:55
-
06:40
-
06:04