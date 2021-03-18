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Шупо-Мотинг: Левандовски — великий игрок. Поразительно, как много он забивает!

Шупо-Мотинг: Левандовски — великий игрок. Поразительно, как много он забивает!
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг прокомментировал победу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» (2:1), а также высоко отозвался о партнёре по атаке Роберте Левандовском.

«Мы сказали себе перед матчем, что битва ещё не окончена. Несмотря на то что счёт был 4:1 в нашу пользу, мы серьёзно отнеслись к матчу и не позволили сопернику создать много шансов. Это важная победа для нас, мы её заслужили. Конечно, я счастлив, что забил.

Левандовски — великий игрок, я счастлив играть и тренироваться с ним. К тому же он отличный парень. Поразительно, как много голов он забивает! Мы все надеемся, что он продолжит в том же духе, потому что мы хотим не только пройти как можно дальше, но и защитить титул», — приводит слова Шупо-Мотинга пресс-служба УЕФА.

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