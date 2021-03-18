Предполагаемая любовница Мамаева: не знала, что Павел женат

Ирен Гарсия, предполагаемая любовница полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, дала первый комментарий по сложившейся ситуации.
«Я встретила его в Марбелье. Не знала, что он женат, потому что никогда бы не пошла с ним на свидание, если бы была в курсе. Я человек традиционных взглядов. Позже мы начали доверять друг другу, он был очень искренен со мной, сказал, что сидел в тюрьме. Павел — настоящий джентльмен, мы влюбились друг в друга.
Я была удивлена. Она (жена Павла) опубликовала мой адрес, телефон, паспорт в социальной сети, а позже всё это появилось в СМИ. Она мне всерьёз угрожала — я в панике. Сейчас мои адвокаты уже работают над тем, чтобы эта женщина не смогла избежать суда, если приедет в Испанию. Никогда ни в чем не обвиняла Павла и не буду этого делать. Остальное очень личное, пожалуй, промолчу», — цитирует Ирен «СтарХит».
- 18 марта 2021
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