Предполагаемая любовница Мамаева: не знала, что Павел женат

Ирен Гарсия, предполагаемая любовница полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, дала первый комментарий по сложившейся ситуации.



«Я встретила его в Марбелье. Не знала, что он женат, потому что никогда бы не пошла с ним на свидание, если бы была в курсе. Я человек традиционных взглядов. Позже мы начали доверять друг другу, он был очень искренен со мной, сказал, что сидел в тюрьме. Павел — настоящий джентльмен, мы влюбились друг в друга.



Я была удивлена. Она (жена Павла) опубликовала мой адрес, телефон, паспорт в социальной сети, а позже всё это появилось в СМИ. Она мне всерьёз угрожала — я в панике. Сейчас мои адвокаты уже работают над тем, чтобы эта женщина не смогла избежать суда, если приедет в Испанию. Никогда ни в чем не обвиняла Павла и не буду этого делать. Остальное очень личное, пожалуй, промолчу», — цитирует Ирен «СтарХит».

Адвокат предполагаемой любовницы Мамаева: Ирен собирается в Россию, но не к Павлу