Шатов: «Химки» заслуженно набирают очки, новый тренер поставил им игру

Полузащитник «Рубина» Олег Шатов поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».



«После победы всегда хорошо готовиться. У нас сейчас серия из трёх побед, готовиться намного приятнее. На пятый день игра, больше времени уделяется восстановлению.



«Химки» — хорошая команда с хорошими исполнителями. Пришёл тренер, который организовал, поставил игру. Думаю, они заслуженно набирают очки. В Казани будет совсем другая игра, мы будем настраиваться на победу, так как у нас есть неплохие шансы закрепиться в верхней части турнирной таблицы», — сказал Шатов в интервью для пресс-службы клуба.



Казанский «Рубин» в 22 матчах набрал 37 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

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