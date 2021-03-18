Шатов: «Химки» заслуженно набирают очки, новый тренер поставил им игру

Полузащитник «Рубина» Олег Шатов поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».
«После победы всегда хорошо готовиться. У нас сейчас серия из трёх побед, готовиться намного приятнее. На пятый день игра, больше времени уделяется восстановлению.
«Химки» — хорошая команда с хорошими исполнителями. Пришёл тренер, который организовал, поставил игру. Думаю, они заслуженно набирают очки. В Казани будет совсем другая игра, мы будем настраиваться на победу, так как у нас есть неплохие шансы закрепиться в верхней части турнирной таблицы», — сказал Шатов в интервью для пресс-службы клуба.
Казанский «Рубин» в 22 матчах набрал 37 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
- 18 марта 2021
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