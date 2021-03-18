Созин: на месте Черчесова не брал бы Ахметова в сборную после такой глупости

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал вызов полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в сборную Россиию
«Ахметова вызвали в сборную. Что он делает? При равной игре вытворяет глупость в центре поля. Он это назло сделал, чтобы его приглашение обратно забрали? ЦСКА тут же остановился. На месте Черчесова я бы после такой глупости его не брал: не хочешь играть – не играй.
У Ахматова это не первое удаление. А в первом тайме из четырёх его передач три были назад. И это без скорости, на глазах тренера сборной. А его хамское поведение с Кузяевым… Футболисты себя так не ведут. Надо играть, а не срывать злость, чтобы потом говорить: ой, простите, я маленький и глупенький.
А теперь у ЦСКА очень слабые перспективы на еврокубки. Отрыв большой, конкуренты: «Спартак», «Локо», «Динамо» – на ходу. А лёгкий календарь тут не при чем – с такой игрой для ЦСКА и «Арсенал» был непроходим», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 18 марта 2021
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