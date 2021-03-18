Тухель: не вижу причин, по которым Тимо Вернер захочет уйти из «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о состоянии нападающего лондонцев Тимо Вернере.
«Что касается Тимо Вернера, то я думаю, что сейчас у него нет причин расстраиваться, потому что он провёл потрясающий матч в АПЛ с «Ливерпулем». Возможно, это был его лучший матч с тех пор, как я приехал в «Челси».
Потом у него был хороший матч с «Эвертоном», с большим количеством шансов забить, что он обычно делает достаточно уверенно. Однако он не забил. Ладно, в той ситуации это было вполне уместно — мы победили. Конечно, это может повлиять на его уверенность в себе, но чему это поможет?
Ясный совет от нас — не сосредотачивайтесь на результате, сосредоточьтесь на процессе, сделайте несколько правильных решений, отточите технику. Благодаря правильным решениям футболисту легче наработать технику, а дальше мяч сделает всё остальное.
Сейчас совершенно нет времени размышлять о том, что будет летом или в следующем году. В данный момент я не понимаю, почему Вернер должен быть расстроен своим положением в «Челси» и почему он может захотеть уйти. Мы дали ему немного времени сыграть с «Лидс Юнайтед“. Ему было трудно войти в тот матч, поэтому он был не слишком полезен в последние 20 минут. Но это в целом была не лучшая наша игра», — цитирует Тухеля Goal.com.
Тимо Вернер стал игроком «Челси» в июле 2020 года. Стороны подписали пятилетний контракт. С тех пор Тимо провёл в составе «аристократов» 39 матчей, забил 10 голов и отдал девять результативных передач. Ранее нападающий выступал за «РБ Лейпциг».
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