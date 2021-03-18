Врач: Эден Азар после третьей операции на голеностопе может больше не сыграть в футбол

Спортивный врач Хосе Гонсалес Перес, ранее возглавлявший медицинский штаб «Атлетико», поделился мнением о ситуации нападающего мадридского «Реала» Эдена Азара.



Напомним, футболист страдает от проблем с голеностопом и не может полноценно вернуться на поле, получая мышечные повреждения. Сообщалось, что 30-летний бельгиец с большой вероятностью перенесёт операцию.



«Проводить третью операцию на голеностопе Азара — очень рискованный шаг. Существует вероятность, что после этого он никогда больше не сыграет в футбол. Без операции Эден сможет спустя пару месяцев вернуться к тренировкам, но не более того. Исходя из своего опыта, могу сказать, что в этом сезоне он вряд ли выйдет на поле. Пока Азар не готов на сто процентов, ему не следует играть. Если футболист возвращается после длительного восстановления, едва потренировавшись, то, скорее всего, он снова травмируется», — цитирует Гонсалеса Madrid Xtra в «Твиттере» со ссылкой на El Transistor.

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